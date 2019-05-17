سياحة جدة: تغريم 47 منشأة مبلغ 683 ألف ريال

البلاد – ياسر خليل

نفّذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة جدة، جولات ميدانية على قطاع الإيواء السياحي (فنادق، وحدات سكنية مفروشة، وكالات السفر والسياحة) خلال الشهر الماضي، وبلغ إجمالي ما أصدرته من عقوبة على المخالفين ضد المنشآت السياحية التي تأتي ضمن نطاق إشراف الهيئة في المحافظة (47) منشأة وبقيمة إجمالية (683,000) ريال.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة محمد العمري، أن هذه الجولات تأتي استعداداً لموسم الإجازة المدرسية والعمرة، حيث إن المخالفات التي تم ضبطها شملت عدم وجود التراخيص النظامية عند وقوف مراقبي الهيئة، وملاحظات على اشتراطات الأمن والسلامة، وعدم وجود لوحة الأسعار والتصنيف في الاستقبال.

وأشار العمري الى ان قسم التراخيص في فرع جدة قد قام بإصدار عدد 4 رخص تشغيل وحدات سكنيه مفروشه والغاء عدد 1 رخصه نشاط وكاله سفر وسياحة، كما تم اغلاق عدد 3 منشات مخالفه لنشاط الايواء السياحي.

ونوّه العمري بتجاوب المستثمرين في هذا القطاع، والتزامهم بالأنظمة والإجراءات، مؤكداً أن الجولات الرقابية للهيئة ستستمر على جميع المواقع بما يسهم في الالتزام بتعليمات الهيئة، وتحسين وتصحيح الخدمات، مشيراً إلى أن جدة تستقبل خلال المواسم والإجازات والأعياد أعداداً كبيرة من الزوار والسائحين من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، في ظل توافر المقومات والإمكانات السياحية. وقال العمري في ختام تصريحه إن جدة تحتض حالياً 125 فندق حتى نهاية الربع الأول من العام 2019 لتضاف الى 797 منشأة إيواء سياحي و 530 وكالة سفر وسياحة و 163 منظم رحلات سياحية، و 109 مرشد سياحي،

مشيراً إلى أن جدة ستشهد خلال الثلاث سنوات القادمة افتتاح وتشغيل منشآت سياحية جديدة بما يقارب 20 فندقاً وما يصل إلى 35 من المشاريع والمرافق السياحية المتنوعة.