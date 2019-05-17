بسطات السوبيا والبليلة تنتشر في أسواق العروس

البلاد- ياسر خليل

تصوير- محمد الحربي

قبيل غروب الشمس خلال هذه الأيام ، تنتشر في أحياء جدة كافة بسطات الأكلات الرمضانية التقليدية من السمبوسة إلى البليلة والسوبيا وغيرها من النكهات التي تظهر في الأسواق خلال أيام وليالي هذا الشهر الفضيل.

(البلاد) قامت بجولة ميدانية لهذه البسطات التي يتفنن فيها أصحابها في وضع الزينات والمظاهر الرمضانية كطريقة لجذب الزبائن من كل مكان لكي يشتروا منهم، حيث أبناء الوطن كان لهم نصيب الأسد في هذه البسطات الرمضانية من خلال عرضهم للأكلات السعودية وطريقتهم في جذب الزبائن وبطريقة رائعة وفي أسعار متوسطة.

فيما عبر عدد من أصحاب هذه البسطات الرمضانية عن سعادتهم وهم يقومون في عملية البيع لكافة شرائح المجتمع ولا يوجد فرق بين الاخرين كل في دوره وحسب الطلبات.

والله أننا نعيش أياما مباركة في شهر الخير وفي أجواء روحانية وكما تشاهد يبدأ الزحام قبل اذان المغرب بربع ساعة ولكن التنظيم والتعاون من الجهات المختصة في تنظيم الحركة جميل.

ومن جانبهم قال عدد من مرتادي هذه الأماكن اننا نحب الذهاب لشراء الاكلات الشعبية والوجبات الخفيفة من مثل هذه الأماكن دون التعب او الملل والله أجمل لحظات نقضيها هي ذهابنا لشراء الاكلات والحديث بين الناس بهذا الشهر المبارك.