النصر يتوج بلقب دوري المحترفين السعودي

متابعة- محمود العوضي

تمكن فريق النصر من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تغلبه على الباطن 1/2بصعوبة بعد مباراة عصيبة ـ في ختام الجولة 30 وموسم شاق.

وقع لاعبو الباطن في أخطاء كثيرة منذ انطلاق صافرة اللقاء، وظهر الارتباك على أدائهم بالرغم من عدم ضغط فريق النصر عليهم.وأسفرت الأخطاء المتكررة للاعبي الباطن عن احتساب ركلة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 25 وسط اعتراضات من إداريي ولاعبي الباطن. نجح المهاجم المغربي عبدالرازق حمدالله في تسديد الكرة إلى يسار الشباك في الجهة المقابلة لزاوية حارس الباطن. ساد الهدوء على أجواء اللقاء حتى نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف.

في بداية الشوط الثاني، سجل زياد العونلي لاعب الباطن هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 54.

لم يتأثر لاعبو النصر كثيرا بهدف الباطن، واستمروا في الضغط بحثاً عن هدف التقدم مجدداً، و تمكن عبدالرازق حمدالله من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعد عرضية رائعة وصلت إلى أقدامه داخل منطقة الجزاء. استمر لاعبو النصر في الضغط على الباطن من أجل زيادة الأهداف، وسط أداء جيد من جانب لاعبي الباطن.

هدأ رتم المباراة في العشر دقائق الأخيرة من جانب لاعبي النصر، في محاولات مستميتة للاعبي الباطن.

ليحصد النصر لقب دوري المحترفين برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني. وفي سباق المؤخرة ، أكمل فريق القادسية ثلاثي الهابطين مع الباطن وأحد فيما سيخوض الحزم ملحق البقاء أو الهبوط أمام الخليج رابع ترتيب دوري الدرجة الأولى.