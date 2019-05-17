الجيش الليبي : درون تركية تقصف منازل بغريان

طرابلس ــ وكالات

افاد الجيش الوطني الليبي، بأن الطيران التابع للمليشيات قصف، أحياء ومنازل سكنية بمنطقة “بوغلان” في مدينة غريان غرب البلاد.

وقالت غرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، في بيان إن “الطائرات التركية المسيرة المقلعة من قاعدة مصراتة الجوية نفذت غاراتٍ على عدة أهداف مدنية بعيدة عن المناطق العسكرية بمدينة غريان”.

وفي بيانات أخرى، منفصلة للغرفة، قال الجيش الوطني الليبي إن “اللواء إدريس مادي، قائد المنطقة الغربية التابعة للجيش، يخوض معركة طاحنه ضد المليشيات في محور عين زارة جنوبي طرابلس”.

وأفاد الجيش بأن “مجموعة من المليشيات انسحبت من المحور”، مضيفا أن “أنباء شبه مؤكدة عن تفاوض أسامة الجويلي قائد المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق على الانسحاب من المحاور والرجوع إلى الزنتان بشرط عدم ملاحقته”.

وقال البيان إن “الاشتباكات التي دارت، في محور طريق مطار طرابلس أدت لمقتل ٩ من المليشيات”، مضيفا أن “حكومة الوفاق أعلنت فشل مليشياتها في السيطرة على المطار الدولي”.