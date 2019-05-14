34 % من المخلّفات المهدرة بمكة المكرمة عضوية

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

نقلت أمانة العاصمة المقدسة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان لهذا العام 1440هـ 7844 طناً من المخلفات الصلبة بمواقع مختلفة بمكة المكرمة إلى المردم العام، وذلك لإزالتها والتخلص منها بالطرق الصحية المتبعة للمحافظة على الإصحاح البيئي.

وبلغت نسبة النفايات العضوية المرصودة 34% من المخلفات المهدرة بنسبةٍ تراكمية مثلت نسبةً كبرى من النفايات البلدية، وتعكف الأمانة ( بشكلٍ يومي) خلال شهر رمضان المبارك على إصدار بيانات توضيحية عبر حساباتها الرسمية بوسائل التواصل الإجتماعي تُوضح إجمالي المخلّفات البلدية الصلبة الواردة للمردم العام ، عن طريق وكالة الخدمات – الإدارة العامة للنظافة .

وتهيب الأمانة بالمواطنين والمقيمين بالحد من مظاهر الإسراف والتبذير، و التقليل من حجم النفايات الغذائية الناتجة من الموائد الرمضانية الفائضة عن الحاجة، مؤكدةً على ضرورة عدم هدر الغذاء، وتقليص التأثير السلبي للمخلفات العضوية على البيئة والمجتمع.