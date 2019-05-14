300 ألف وجبة إفطار بمطار المؤسس في رمضان

جدة- ياسر خليل

كشف مدير عام العلاقات العامة والاعلام بمطار الملك عبد العزيز الدولي تركي بن معلوي الذيب ان ادارة المطار، أطلقت منذ بداية ايّام رمضان المبارك الجاري برنامج إفطار صائم في صالات السفر الداخلية والدولية بهدف التخفيف على الصائمين من المسافرين والعاملين الذين يتزامن موعد سفرهم او عملهم مع وقت الإفطار، لافتا إلى أن البرنامج يستهدف 300 ألف مسافر خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أنه تم توزيع ٧٠ ألف وجبة منها حتى البارحة بمشاركة عدد من موظفي إدارة المطار ونحو70 متطوعًا من الشباب، موضحا أنه سيتم توزيع أكثر من 8 آلاف وجبة يوميًا، تحوي العديد من العناصر الغذائية المتنوعة، بالتعاون مع حزمة من الشركاء منهم ، جمعية نما الخيرية، ونماء الاهلية بمنطقة مكة المكرمة وإكرام عابري السبيل وجمعية البر الخيرية بثول.

وأبان أن توفير وجبات مجانية خاصة لإفطار الصائمين في المطار يأتي انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي تحرص عليها ادارة مطار المؤسس. وأشار إلى أن المطار بدأ في وقت مبكر الاستعداد لشهر رمضان المبارك وذلك بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة السقاية والرفادة وبالتعاون مع الجهات الخيرية والشركات الداعمة.