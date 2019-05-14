‪ خمسة ملايين عبوة ماء من طوى للصائمين

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

دشنت جمعية طوى الخيرية بمكة المكرمة مشروع توزيع 5 عبوات ماء فئة ٣٣٠ مل, للصائمين والقائمين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام, وذلك بتوزيعها على المنطقة المركزية بالمسجد الحرام والمساجد المحيطة بها ومساجد مكة المكرمة لسقيا ضيوف الرحمن.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية طوى الخيرية المهندس عبدالرحيم بن أحمد المنيعي, أنه , سيتم توزيعها في مشروعي سقيا المساجد وسقيا المعتمرين بالمنطقة المركزية وفي الطرقات المؤدية إلى ساحات المسجد الحرام ، لافتا إلى أن المشروعين يستهدفان سقيا الصائمين والقائمين من سكان مكة وكذلك المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف مجلس الإدارة إلى أن 50 عضوًا يقومون بتنفيذ مهام التوزيع والتوصيل في أماكن استهداف الجمعية وفق آلية محددة بإنسابية في العمل دون الحصول على تكدس أو أي ازدحام.