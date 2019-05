جامعة الأميرة نورة تحصد جائزتين بمسابقة المشاريع البحثية

الرياض ـ البلاد

حصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بقسم العلوم الرياضية في كلية العلوم على المركزين الأول والثالث في مسابقة المشاريع البحثية لطلاب وطالبات أقسام الرياضيات بجامعات منطقة الرياض، والتي نظمتها الجمعية السعودية للعلوم الرياضية (جسر) المقامة في جامعة الملك سعود.

وحصد بحث: (Matching in Graphs) المركز الأول من إعداد الطالبات: نورة الحربي، وكفاء العتيبي، وهدى عوض، تحت إشراف الدكتورة منى عاشور أستاذة الرياضيات التطبيقية المساعدة بقسم العلوم الرياضية.

وركز المشروع الفائز على أهم النظريات والنتائج الرئيسية للموائمة في الرسوم البيانية، بالإضافة إلى أهم تطبيقاتها في حياتنا اليومية ومن أهمها مشكل الإحالة وهي أن يتم تقسيم الوظائف على العمال بشرط أن يتم إنجاز هذه الأعمال في أقل وقت ممكن.

كما حصل بحث الطالبات: نور الهدى محمد الهجر، وكفى ياسر الزعبوطي، وأمجاد بندر الزغيبي، الذي جاء تحت عنوان: (Mathematical Model of Stem Cells Therapy for the Treatment of Cancer) على المركز الثالث في المسابقة وكان بإشراف أستاذة الرياضيات التطبيقية المساعدة بقسم العلوم الرياضية الدكتورة منار القضاة، وقدم هذا المشروع نموذجا رياضيا لعلاج السرطان باستخدام الخلايا الجذعية كنظام غير خطي من المعادلات التفاضلية.

يشار إلى أن مسابقة المشاريع البحثية المقامة في جامعة الملك سعود بالرياض والتي تقدمها الجمعية السعودية للعلوم الرياضية (جسر) قد بدأت عام 2018 م، حيث يتم ترشيح المشاريع البحثية على مستوى الجامعات بمنطقة الرياض وبمشاركة نخبة من المحكمين فيها كان من بينهم لهذا العام أستاذة الرياضيات المساعدة بقسم العلوم الرياضية بجامعة الأميرة نورة الدكتورة أسماء بنت إبراهيم الثميري.