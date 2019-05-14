انطلاق الملتقى الدعوي الأول بالحدود الشمالية

عرعر ــ البلاد

انطلقت فعاليات ” الملتقى الرمضاني الدعوي” والذي ينظمه مركز الدعوة والارشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الحدود الشمالية، والتي تستمر حتى الخميس القادم بمدينة عرعر

واستهل الملتقى بمحاضرة فضيلة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي المدير العام لفرع الوزارة بعنوان ” استغلال الأوقات في شهر رمضان” ،وقف خلالها على قيمة الوقت في يوم الصائم، مشيراً إلى أن على المسلم في هذا الشهر المبارك أن يكون أكثر حرصًا على حفظه واغتنامه فيما يقربه من ربه.

وأبان فضيلته أن الإنسان السويّ هو من يقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل ولا تلهيه المغريات عن طاعة الله في الحياة عامة وفي هذه الأيام المعدودة على وجه الخصوص،مختتماً حديثه بالشكر الجزيل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وفقه الله لحرصه ودعمه لإقامة مثل البرامج المباركة وبتوجيهات وعناية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمير منطقة الحدود الشمالية.

تلا ذلك مشاركة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية للملازم أول مهندس فايز بن هندي العتيبي أوضح خلالها مدى خطورة هذه الآفة التي تعصف بالمجتمع وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة الحكومية بمكافحتها وتبيان الضرر لعامة الناس ومحاربتها بكافة الأوجه النظرية والعملية .

واختتم اليوم الأول لهذا الملتقى بالسحب على جوائز مقدمة من مركز الدعوة والإرشاد قدمها فضيلة الشيخ فيصل بن ناصر العنزي مدير المركز والذي شكر خلالها الضيوف الكرام على حضورهم وإثرائهم لهذا الجمع المبارك، كما قدم دروع شكر وتقدير للمشاركين في افتتاح هذا الملتقى الدعوي.