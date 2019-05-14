المحليات

إطلاق سراح 43 سجينا للحق العام بينبع

كتبه صحيفة البلادaccess_time9 / رمضان / 1440 هـ      14 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

ينبع ــ البلاد

أطلقت لجنة العفو بمحافظة ينبع مع دخول شهر رمضان المبارك 43 شخصاً من سجناء الحق العام بمحافظة ينبع، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس لجنة العفو بمحافظة ينبع عبد المعطي بن عطيه الرفاعي، أن لجنة العفو مشكلة من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة والشرطة والسجن والمخدرات والجوازات، مشيراً إلى أن اللجنة تعقد أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو.

وأعرب المشمولون بالعفو عن سعادتهم بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويمن عليه بالصحة والسلامة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.

صحيفة البلاد

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