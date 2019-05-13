مقاتلات التحالف تقصف تجمعات للحوثيين في حجة والضالع

البلاد : متابعات

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية، الاثنين، استهدفت تجمعات للميليشيا غرب بني حسن بمديرية عبس في حجة، وكذلك مخزن أسلحة شرق مديرية مستبأ في المحافظة نفسها.

ونقلت “العربية” عن مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني، إن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، كما تم تدمير عربة مدرعة، وعيار 23 المضاد للطائرات، وتدمير مخزن للأسلحة، ما تسبب باندلاع انفجارات متتالية.

كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، الاثنين، غارات جوية على تجمعات وتحركات لميليشيات الحوثي في محافظة الضالع اليمنية.

واستهدفت الغارات تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية غرب مديرية قعطبة شمال المحافظة.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم للميليشيات.

وقُتل نحو 40 من عناصر ميليشيات الحوثي في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمالي محافظة الضالع.