محافظ جدة يطلع على خطط الغرفة

جدة – البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، على أبرز الخطط والأهداف للغرفة التجارية الصناعية بجدة التي يسعى مجلس إدارة الغرفة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه رئيس مجلس إدارة الغرفة ، محمد يوسف ناغي والأعضاء، بمناسبة تشكيل المجلس في دورة انعقاده الجديدة الثانية والعشرين، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة ، مشيداً بدور الغرفة في التنمية الاقتصادية بما يُعزز في خدمة جدة بشكل أكبر، متمنياً لمنسوبيها التوفيق والسداد.

من جانبه ثمّن ناغي توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، ودعمه المتواصل لأعمال ومناشط الغرفة، سائلا الله أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.