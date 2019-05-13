القصبي يدشن خدمة إصدار رخص المباني السريعة بأمانة العاصمة المقدسة

مكة المكرمة : البلاد

دشَّن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الاثنين، خدمة إصدار رخص المباني السريعة بأمانة العاصمة المقدسة، وسلم أول رخصة بناء لأحد المواطنين بمحافظة الجموم ضمن المخطط المعتمد بالتعاون مع وزارة الإسكان.

جاء ذلك خلال زيارة القصبي، مقر أمانة العاصمة المقدسة؛ حيث التقى أمينها المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وقيادات الأمانة من الوكلاء والمساعدين ورؤساء البلديات ومنسوبي الأمانة من مُختلف الإدارات، واطلع على أبرز المشروعات والأعمال والخطط المستقبلية التي تعمل عليها الأمانة .

وتناول الوزير خلال لقاءٍ مفتوح بمسرح الأمانة مع المنسوبين، مكانة مكة المكرمة وقدسيتها ومالها من أهميةٍ في نفوس المسلمين، مما يتطلب استشعار المسؤولية ومضاعفة الجهود وتسخير كافة الإمكانات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وزوار بيت الله الحرام ومتابعة الأعمال البلدية بدقة وفق مؤشرات أداء تضمن تحسين الخدمات بكفاءة وجودة عالية .

واطلع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، على بعض المستجدات والتحديات التي واجهتها العاصمة المقدسة خلال السنوات الماضية، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود والرفع بجميع الاحتياجات المطلوبة للوزارة لتحقيق تطلعات المواطنين للتنمية المستدامة.

ونوَّه القصبي، بالعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيطها قدر المستطاع وتحسين الخدمات البلدية الأساسية، مشيرًا إلى المنجزات التي بدأت تتحقق بتطوير الأمانات وتفويض الصلاحيات للأمناء، واستخراج رخص البناء للمنشآت التجارية والمدارس والمستشفيات إلكترونيًّا، ومراجعة اللوائح البلدية وتحديثها وإشراك الأمانات في مراجعتها وإبداء المرئيات والمقترحات لتطويرها .

وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، على أهمية مواكبة التقنية الحديثة وضمان تمكين جميع فئات المستثمرين من المشاركة في المنظومة التنموية، بعرض الفُرص الاستثمارية، معتبرًا مشاركة الجميع جزءًا أساسيًّا لحل جميع المعوقات وتطوير العمل، منوهًا بأهمية طرح المشروعات المعتمدة في الميزانية.

وطالب الوزير بمضاعفة الجهود في سبيل إنجازها والعمل على تحقيق المكاسب السريعة، وإشراك المهتمين والمختصين في طرح الأفكار الإبداعية والعمل على تبنيها وتنفيذها؛ من أجل تقديم خدمات بلدية راقية لساكني أم القرى و قاصديها.