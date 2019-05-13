الربيعة يلتقي الممثل الإقليمي لمفوضية شؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي

الرياض : متابعات

التقى معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد خليفة.

واستعرض اللقاء الجهود الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للدول المنكوبة في أرجاء العالم خصوصًا في اليمن، وما قامت به المملكة من جهود تجاه اللاجئين اليمنيين والسوريين ولاجئي أقلية الروهينجا في بنغلاديش، بالإضافة إلى البرامج التنفيذية المشتركة التي وقعها المركز مع المفوضية.

وأعرب خالد خليفة عن تقديره لتعاون المركز الفعّال مع المفوضية لتحسين ظروف اللاجئين في مختلف بلدان اللجوء، متطلعًا لترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.