“التجارة” تتيح شهادة المنشأ والتوقيع عليها إلكترونياً

جدة : البلاد

أطلقت وزارة التجارة الاستثمار اليوم, التحسينات الجديدة على خدمة شهادة المنشأ التي ستمكن المستفيدين من القطاعين التجاري والصناعي, بالإضافة إلى المصدرين الأفراد من استخراج وطباعة شهادات المنشأ بالتوقيع والختم عليها إلكترونيًا ودون الحاجة لمراجعة الوزارة، وكانت الخدمة تتطلب سابقًا مراجعة الوزارة ليتم التوقيع على الشهادة واستلامها.

وتُعد شهادة المنشأ وثيقة رسمية تُمنح من قبل الوزارة لإثبات أن المنتجات الوطنية المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني.

كما أتاحت التحسينات الإلكترونية للخدمة إمكانية التحقق إلكترونيًا من البيانات الرسمية المطلوبة دون الحاجة إلى زيارة الجهات المعنية لوجود الربط والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وبينت الوزارة أن التحسينات على الخدمة الإلكترونية لشهادة المنشأ تهدف لتمكين المستثمرين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم دعمًا للصناعة المحلية والمنتجات الوطنية، من خلال تسهيل الإجراءات التي بدورها ستسهم في تنمية الصادرات السعودية ورفع مستوى رضا المستفيدين.

كما تُعد الخدمة الإلكترونية الحالية داعمًا رئيسيًا لتسهيل عملية تصدير المنتجات الوطنية، وتأتي تلك التحسينات ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تسعى وزارة التجارة والاستثمار إلى تطويرها مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.

ودعت “التجارة” الراغبين الاستفادة من الخدمة عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني أو زيارة رابط الخدمة على http://coo.mci.gov.sa.