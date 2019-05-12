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شاهد.. طائرة تهبط من دون عجلات في ميانمار

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time7 / رمضان / 1440 هـ      12 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

تمكن قبطان طائرة ماهر في ميانمار من الهبوط بطائرته دون فتح عجلات الهبوط اليوم الأحد، وذلك دون التسبب في وقوع إصابات بين عشرات الركاب وطاقم عمل الطائرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن إدارة الطيران المحلي القول إن الطائرة التابعة لخطوط طيران ميانمار، القادمة من يانغون إلى ماندالاي هبطت صباح اليوم الأحد دون فتح عجلات الهبوط.

وتردد أن الطائرة كانت تقل 82 راكباً وطاقم عمل مؤلفاً من سبعة أشخاص.

ونقل موقع «ميانمار 11» الإخباري المحلي عن سلطات الطيران القول إن قبطان الطائرة، الذي يعمل أيضاً معلماً جوياً، بقي في السماء عقب أن أدرك المشكلة من أجل استنزاف الوقود، بعد ذلك قام بمناورة هبوط.

ابراهيم عبد الغفار

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