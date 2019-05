شاهد.. طائرة تهبط من دون عجلات في ميانمار

البلاد : وكالات

تمكن قبطان طائرة ماهر في ميانمار من الهبوط بطائرته دون فتح عجلات الهبوط اليوم الأحد، وذلك دون التسبب في وقوع إصابات بين عشرات الركاب وطاقم عمل الطائرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن إدارة الطيران المحلي القول إن الطائرة التابعة لخطوط طيران ميانمار، القادمة من يانغون إلى ماندالاي هبطت صباح اليوم الأحد دون فتح عجلات الهبوط.

وتردد أن الطائرة كانت تقل 82 راكباً وطاقم عمل مؤلفاً من سبعة أشخاص.

ونقل موقع «ميانمار 11» الإخباري المحلي عن سلطات الطيران القول إن قبطان الطائرة، الذي يعمل أيضاً معلماً جوياً، بقي في السماء عقب أن أدرك المشكلة من أجل استنزاف الوقود، بعد ذلك قام بمناورة هبوط.

An Embraer 190 (XY-AGQ) Myanmar National Airlines, flight #UB103 from Yangon to Mandalay, landed with its nose gear retracted at MDL airport today, May 12th. No injuries reported. Video: Swee Ty (via Arkar Phyo). @jonostrower @JacdecNew @AviationSafety @SpaethFlies @AirlineFlyer pic.twitter.com/bO3cj1947L

— Aeronews (@AeronewsRO) May 12, 2019