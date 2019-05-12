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جامعة الملك خالد تحدد موعد التسجيل في اختبار القبول بقسم اللغة الإنجليزية

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time7 / رمضان / 1440 هـ      12 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أبها : البلاد

حددت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز اللغة الإنجليزية التابع لها، موعد اختبار القبول للراغبين في الالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية في شطري الطلاب والطالبات بجميع كلياتها (لدرجة البكالوريوس).

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم أن التسجيل للراغبين والراغبات في الالتحاق بتخصص اللغة الإنجليزية بدأ اليوم ويستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، مفيداً أن درجة الاختبار ستحدد إمكانية التأهل للمفاضلة من عدمها للقبول في أقسام اللغة الإنجليزية بالجامعة، وسيتعذر على الطلاب والطالبات الدخول للمفاضلة في حالة عدم الحضور لهذا الاختبار أو عدم تحقيق الدرجة المطلوبة.

ابراهيم عبد الغفار

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