بريدة تحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر

بريدة ــ البلاد

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم، في اليوم العالمي للهلال الأحمر ، من خلال حملة توعوية مع طاقم من المسعفين والمتطوعين من إدارة التطوع لتوزيع وجبات إفطار للصائمين من سالكي الطريق، والتنسيق مع بنوك الدم ‏في حملة “دمك ‏حياة لغيرك”، حيث شارك عدد من منسوبي الهيئة للتبرع بالدم مع عدد من المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالقصيم محمد الجعيثن أن الهيئة قدمت خلال الحملة هدايا ونشرات ومطويات توعوية عن الحالات الإسعافية وكيفية التعامل معها للزائرين من مختلف الفئات العمرية، وتوزيع حقائب اسعافية صغيرة، وجملة من العروض التثقيفية التوعوية التعريفية عن الخدمات الإنسانية وطرق التسجيل بالتطوع والتدريب على برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية،

مشيراً إلى أن ‏الهيئة تشارك في المهرجانات والمناسبات والفعاليات لتوعية الجمهور وتثقيفهم حيال مهام الهيئة الإنسانية تحت شعار “نسعى لنحييها”.