فيسبوك تختار لندن لبناء ميزة مدفوعات واتساب

محمد عمر – البلاد

تخطط شركة فيسبوك لاستخدام العاصمة البريطانية لندن؛ كمحور رئيسي لتطوير ميزة واتساب الجديدة، للدفع عبر الهاتف المحمول WhatsApp Pay، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، وقد أُكِّد من قبل متحدث باسم الشركة.

ومن المفترض تعيين ما يقرب من مئة شخص من مهندسي البرمجيات في لندن؛ للتركيز على خدمة المدفوعات الرقمية من واتساب، على أن يتم توظيف عدد من موظفي العمليات في مقر فيسبوك الأوروبي بمدينة دبلن الأيرلندية.

ويعني ذلك أن فريق واتساب الصغير نسبيًا البالغ عدده 400 شخص على مستوى العالم سيزداد بنسبة 25 في المئة تقريبًا.

ونقلت الصحيفة عن ماثيو إيديما Matthew Idema، الرئيس التنفيذي للعمليات في واتساب، قوله: “نحن حريصون على العمل مع بعض أفضل الخبراء التقنيين والتشغيليين، في كل من لندن ودبلن؛ لنقل واتساب إلى العقد الثاني”.

وأضاف: إن واتساب هي خدمة عالمية، وأن هذه الفِرق ستساعد في توفير ميزة مدفوعات واتساب، وغيرها من الميزات لمستخدمي المنصة في كل مكان.

وكانت شركة فيسبوك قد استحوذت على منصة واتساب للتراسل الفوري في عام 2014، ضمن صفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولار، ويحاول المدير التنفيذي، مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، منذ ذلك الحين التفكير في كيفية الحصول على عوائد مادية من خلال المنصة.

وقد توفر ميزة المدفوعات الجديدة إيرادات محتملة لفيسبوك، إذ تضم منصة التراسل 1.5 مليار مستخدم على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 300 مليون مستخدم في الهند، لكنها لا تتمتع بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، كما هو الحال في دول مثل المملكة المتحدة، والهند.

وقال مارك خلال فعاليات مؤتمر فيسبوك السنوي للمطورين Facebook F8 الأسبوع الماضي: إن الشركة تعتزم إطلاق ميزة مدفوعات واتساب المحمولة في العديد من البلدان، خلال عام 2019، وذلك بعد إجراء تجارب أولية في الهند.