المحليات

ضبط 105 مخالفات في مرافق بيع الأطعمة والمشروبات بالطائف

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time6 / رمضان / 1440 هـ      11 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تمكن مراقبو الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الطائف، في إطار تنفيذ خطة الرقابة الموسمية ضمن حملة”غذاؤكم أمانة” لمراقبة المطاعم والمطابخ ومرافق بيع الأغذية والمشروبات الرمضانية خلال شهر رمضان، من ضبط 105 مخالفات للاشتراطات الصحية عقب جولة شملت 172 مرفقاً غذائياً.

وشملت أعمال الرقابة الميدانية محلات بيع المواد الغذائية والملاحم ومحلات الحلويات والعصائر والخضراوات والفواكه.

وتعمل وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على التغطية الرقابية المكثفة لمنافذ بيع وتداول المأكولات الرمضانية وأسواق ومحلات اللحوم الحمراء والبيضاء والمخابز ومغاسل الملابس وصوالين الحلاقة.

وتدعم الإدارة العامة لصحة البيئة الجهد الرقابي للبلديات الفرعية على مدار الساعة لكشف المخالفات الصحية، مع تنفيذ برنامج توعوي لأهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات التي تكفل صحة المستهلك وجودة الخدمة المقدمة.

وشهدت الفترة الماضية تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.

ابراهيم عبد الغفار

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