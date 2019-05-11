أمير الشرقية يرعى الحفل السنوي لجمعية ترميم الخيرية.. غداً

الدمام : البلاد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء غدٍ، الحفل السنوي لجمعية ترميم الخيرية.

ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الحفل، مؤكداً أن هذه الرعاية هي إستمراراً لدعم سموه للجمعية وأنشطتها.

وأضاف بأنه سيتم خلال الحفل تكريم الداعمين وشركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة، كما سيشرف سموه توقيع اتفاقيات شراكة مع جامعة الدمام وأمانة المنطقة الشرقية وبنك التنمية الاجتماعي والهيئة السعودية للمهندسين وشركة راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده الداعمين للجمعية، إضافة لعرض ما تحقق من انجازات خلال العام الماضي.