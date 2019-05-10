120 شابا لتوعية المعتمرين بحق الطريق

البلاد – أحمد الأحمدي ـ

مع مغيب الشمس انطلق أحمد 18 عاما مع رهط من زملائه العاملين ضمن برنامج ” شباب مكة في خدمتك “، والذي يعنى بتوعية قاصدي بيت الله الحرام بحق الطريق ، وذلك ضمن مشروع تعظيم البلد الحرام ، إذ تجد ثمة 120 شابا يشاركون بصورة يومية في ساحات وممرات الحرم المكي الشريف، من أجل التوعية بحق الطريق ومعاونة رجال الأمن في تهيئة الممرات للزوار، وعدم السماح بعرقلة سير ضيوف الرحمن.

وقال مدير مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي، أن العمل يجري بصورة سلسة، لافتا إلى أن البرنامج يأتي إتساقا مع برامج التوعية بحق الطريق الذي يأتي ضمن سبعة أنشطة أطلقها المشروع، بالتعاون مع عدة جهات، لهذا العام.

وأضاف أن الشباب العاملين بالمشروع يتولون العمل مع رجال القوات الخاصة للطوارئ، في تنظيم الممرات ومنع الافتراش وتهيئة الممرات للمعتمرين والزوار للوصول والخروج من وإلى المسجد الحرام بكل يسر وسهولة دون عناء أو ظواهر تعرقل حركة المشاة ، موضحا أن الشباب يعملون يوميا طيلة شهر رمضان المبارك ل لمدة ست ساعات؛ من أجل توفير الراحة لزوار وقاصدي البيت الحرام بالتعاون مع رجال الأمن الذين يبذلون قصارى جهدهم في خدمة البيت الحرام.