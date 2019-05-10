خدمات طبية بـ 60 موقعا وتخصيص صحن الطواف للمعتمرين

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

خلال دقيقتين فقط تمكن المعتمر محمد منجي 45 سنة من الوصول إلى صحن المطاف في المسجد الحرام ، ويعد منجي واحدا من ملايين المعتمرين القادمين من كل فج عميق لأداء العمرة خلال شهر رمضان الجاري وسط منظومة متكاملة من الخدمات على الأصعدة كافة ،

ولأن خدمة ضيوف الرحمن وراحتهم تعد من أوجب الاولويات للمملكة فقد انطلقت مؤخرا آليات تطبيق رجال أمن الحرم لقرار تخصيص صحن الطواف للمعتمرين فقط، خلال شهر رمضان الجاري ، بناء على توجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل ، وذلك لتسهيل أداء العمرة لقاصدي بيت الله الحرام.

وتبعا لزيادة أعداد المعتمرين فقد ارتفعت أعداد الكوادر السعودية العاملة في شركات ومؤسسات العمرة وتضاعف عدد الكوادر السعودية أكثر من مرتين إذ سجل شهر شعبان الماضي وجود 10،713 موظفًا، منهم 8،862 من الذكور، و1،851 من الإناث، بزيادة 120 % عن الشهر نفسه من الموسم الماضي، الذي كان العدد فيه 4،865 موظفًا، منهم 4،220 من الذكور، و645 من الإناث.

وتواصلا مع الإهتمام بصحة ضيوف الرحمن فقد كشفت صحة مكة المكرمة عن 10 مستشفيات و 54 مركزا صحيا للرعاية الأولية ،موزعة في أكثر من 60 موقعا ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان المبارك . وفيما يتعلق بتنوع اللغات فقد جاءت الأوردو في المقدمة ومن ثم ، الملاوية، الهندية، العربية والتركية.

واتساقا مع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن فقد تم مؤخرا تدشين مصنع هدية للتعبئة والتغليف بالمنطقة الصناعية في مكة المكرمة ، والذي تبلغ مساحته 7 آلاف متر مربع ويغلف في شهر رمضان المبارك قرابة المليون وجبة، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى “60” ألف وجبة كل ثماني ساعات عمل، ويتم حفظ الوجبات المنتجة في عشرات الثلاجات المتحركة، إضافة لما يتم تخزينه في الثلاجة المركزية بالمصنع والبالغة مساحتها “140” متراً مربعاً”.

وفي سياق متصل بعدد المعتمرين لهذا العام فقد أشار مؤشر العمرة إلى أن هناك 6،136،139 معتمرًا ومعتمرة قدموا إلى المملكة هذا العام 1440هـ حتى نهاية شهر شعبان الماضي، بنسبة إرتفاع بلغ 7 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، الذي بلغ عدد القادمين فيه 5،719،398، فيما وصل عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 6،730،109 تأشيرات، وهي أكثر بنسبة 6 % عن شهر شعبان من العام الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 6،314،448.

وكشفت إحصائية صادرة من وزارة الحج والعمرة أن شهر شعبان الماضي فإن عدد المعتمرين والزوار الموجودين داخل السعودية خلال تلك الفترة بلغ 546،602، أكثر بنسبة 28 % عن عددهم في الموسم الماضي الذي بلغ 394،492، مع متوسط فترة إقامة تتراوح بين 13 يومًا في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة، في حين كان متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي من الشهر نفسه يسجل 9 أيام في مكة المكرمة و5 أيام في المدينة المنورة.

وأبانت مصادر “البلاد ” أن العمر الأقل من 15 سنة بلغ عددهم 426،986، ومن 15 سنة حتى دون 25 سنة 439،835، ومن 25 سنة إلى ما دون 35 سنة 775،937، ومن 35 سنة إلى ما دون 45 سنة 993،922، ومن 45 سنة إلى ما دون 55 سنة 1،197،432، ومن 55 سنة إلى ما دون 65 سنة 1،293،615. أما من يبلغون عمر 65 فأكثر فعددهم 1،008،412 معتمرًا.

ومن بين 6،730،109 تأشيرات كان عدد الذكور 3،190،533، وعدد الإناث 3،539،576 بغالبية 52،5 %، جاء منهم 2،155،231 برفقة عائلاتهم، بينما 4،574،878 بشكل فردي.