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حرم أمير الشرقية تفتتح معرض «أصالة الشرق 2019»

كتبه صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1440 هـ      10 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الأحساء- واس

افتتحت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو أمير المنطقة الشرقية أمس الأول معرض “أصالة الشرق 2019” الذي تنظمه غرفة الأحساء في نسخته الثالثة عشرة، وتستمر فعالياته لأربعة أيام، وذلك بالقاعة الرئيسية لقصر السلام للمناسبات في مدينة المبرز بالأحساء.

وفور وصول سموها لمقر الحفل قامت بقص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض، ثم قامت بجولة على الأجنحة والأركان المشاركة، حيث رافقت سموها خلال الجولة حرم سمو محافظ الأحساء وعضوتا مجلس إدارة الغرفة لطيفة العفالق وإلهام اليوسف بعد ذلك تم عرض فيلم قصير حول مسيرة المعرض، ثم قامت سمو الأميرة بتكريم الرعاة والداعمين للمعرض في دورته الحالية.

ويضم المعرض في نسخة هذا العام 120 ركنًا متنوعًا، بعضها من دول الخليج العربي الشقيقة، تشتمل على مشاريع وأعمال ومنتجات متنوعة لرائدات وسيدات وشابات أعمال في مختلف مجالات الاحتياجات النسائية، وكذلك قسم خاص (out door) للعوائل إضافة إلى مشاركة عدد من الكافيهات والـ “فود ترك” وقسم لألعاب الأطفال مع توفير جلسات رمضانية خاصة (خيمة رمضانية).

الجدير بالذكر أن معرض “أصالة الشرق” هو أحد المبادرات والبرامج الناجحة التي أطلقتها الغرفة منذ عام 2006، لخدمة وتشجيع سيدات وشابات الأعمال بالأحساء وتقديم جميع أشكال الدعم والتحفيز لرائدات الأعمال.

صحيفة البلاد

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