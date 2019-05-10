النائب العام يوجه بضبط متحرش “القصيبي”

جدة ــ البلاد

وجه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، بسرعة إلقاء القبض على الشخص الذي أظهره مقطع فيديو متداول، وهو يتحرش بفتاة، أثناء وجودها داخل سيارة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت المعلومات أن هذه الخطوة جاءت بعد ما تم رصده من قبل “وحدة الرصد” في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول.

وكانت الحادثة قد أثارت غضبًا واسعًا بعد أن تم تداول مقطع فيديو صورته فتيات داخل سيارة إحداهن لمتحرش يحاول الدخول إليهن داخل السيارة.

ويظهر في الفيديو، الذي يقول مغردون: إنه صور في قرية القصيبي بمحافظة الخبر، وهي منطقة تجارية معروفة بشوارعها التي تعج بالمحلات.

وجددت النيابة العامة تأكيدها أنها ستقوم بواجبها بحزم تجاه كل من يخالف الأنظمة المعاقب عليها جزائيا، بما يحمي المجتمع من السلوك المخالف للآداب العامة.