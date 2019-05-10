“الغذاء العالمي” يعلق المساعدات الغذائية في جنوب أدلب لأسباب أمنية

البلاد : وكالات

أعلن برنامج الغذاء العالمي عن تعليق تقديم المساعدات الغذائية لنحو 50 ألف شخص في جنوب إدلب بسبب سوء الأوضاع الأمنية ودمار البنية التحتية المدنية وتهجير موظفي الإغاثة ، وتشمل المنطقة التي توقفت فيها إمدادات الطعام سراقب وعش الشغور ومعرة النعمان وكفر نوبول.

وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي ارفيه فيرهوسل إن “البرنامج يواصل تقديم الحصص الغذائية حيث يسمح الوضع الأمني بذلك ، ويساعد أكثر من 3 ملايين شخص كل شهر في سوريا رغم التحديات”.

ودعا البرنامج إلى وقف التصعيد العسكري من قبل قوات النظام السوري وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي.