الدولية

“الغذاء العالمي” يعلق المساعدات الغذائية في جنوب أدلب لأسباب أمنية

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time5 / رمضان / 1440 هـ      10 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

أعلن برنامج الغذاء العالمي عن تعليق تقديم المساعدات الغذائية لنحو 50 ألف شخص في جنوب إدلب بسبب سوء الأوضاع الأمنية ودمار البنية التحتية المدنية وتهجير موظفي الإغاثة ، وتشمل المنطقة التي توقفت فيها إمدادات الطعام سراقب وعش الشغور ومعرة النعمان وكفر نوبول.

وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي ارفيه فيرهوسل إن “البرنامج يواصل تقديم الحصص الغذائية حيث يسمح الوضع الأمني بذلك ، ويساعد أكثر من 3 ملايين شخص كل شهر في سوريا رغم التحديات”.

ودعا البرنامج إلى وقف التصعيد العسكري من قبل قوات النظام السوري وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي.

ابراهيم عبد الغفار

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *