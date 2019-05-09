واشنطن: حزب الله” يسعى لمد شبكته الإرهابية إلى فنزويلا

واشنطن ــ وكالات

شدد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس على إن مليشيا حزب الله تسعى إلى مد شبكتها الإرهابية إلى فنزويلا.

وقال بنس خلال مؤتمر صحفي إن عملاء كوبا يسيطرون على عدة أجهزة أمنية واستخباراتية في البلد الذي يشهد أزمة سياسية على منصب الرئيس وسط تداعيات اقتصادية سلبية.

وأكد أنه إذا لم تعد المحكمة العليا في فنزويلا إلى تطبيق الدستور والقانون فإن الولايات المتحدة ستحمل كل أعضاء المحكمة الـ 25 مسؤولية أفعالهم.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن الجنرال مانويل كريستوفر فيجيرا الرئيس السابق للاستخبارات في فنزويلا، معللا ذلك إلى ابتعاده عن نظام الرئيس نيكولاس مادورو وتأييده للديمقراطية.