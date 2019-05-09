الرياضة

رئيس هيئة الرياضة يطلع على خطة صيانة وتجهيز الملاعب الرياضية

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time4 / رمضان / 1440 هـ       9 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على خطة وكالة الشؤون الفنية بالهيئة لصيانة وتهيئة وتجهيز الملاعب الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم بمكتبه في جدة, بالوكيل المكلف للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز القحطاني ، واستماعه لشرح مفصل عن الخطة المقبلة لتهيئة وتطوير الملاعب التي تقام عليها جميع المسابقات، خلال فترة توقف المنافسات الرياضية في فترة فصل الصيف المقبل لتجهيزها قبل بدء الموسم الرياضي الجديد، وتوفير جميع ما تحتاجه .

ابراهيم عبد الغفار

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