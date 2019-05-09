رئيس هيئة الرياضة يطلع على خطة صيانة وتجهيز الملاعب الرياضية

الرياض : واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على خطة وكالة الشؤون الفنية بالهيئة لصيانة وتهيئة وتجهيز الملاعب الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم بمكتبه في جدة, بالوكيل المكلف للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز القحطاني ، واستماعه لشرح مفصل عن الخطة المقبلة لتهيئة وتطوير الملاعب التي تقام عليها جميع المسابقات، خلال فترة توقف المنافسات الرياضية في فترة فصل الصيف المقبل لتجهيزها قبل بدء الموسم الرياضي الجديد، وتوفير جميع ما تحتاجه .