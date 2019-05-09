حواري جدة : إيقاع روحاني ممزوج بنكهة الأكلات الشعبية

جدة ـــ البلاد

في حواري جدة وأحيائها الشعبية ، ثمة إيقاع روحاني ممزوج بنكهة الأكلات والمشروبات الشعبية ، مع إطلالة شهر رمضان في كل عام ، فضلا عن مشاهد الحرف اليدوية والتراثية ، وتصبح هذه السيناريوهات أكثر سطوعا في نطاق المنطقة التاريخية التي تزدان بها أيام وليالي هذا الشهر الفضيل، التي تصدرتها المعجنات، والتمور، والبليلة والكبدة والحلويات والمكسرات إضافة إلى البخور والعود والمستلزمات المنزلية الأخرى .

واستقبلت أمانة محافظة جدة ومنذ وقت مبكر من دخول الشهر الكريم، طلبات كثيرة للحصول على رخص البسطات الرمضانية إلكترونياً من قبل المواطنين في نطاق بلديتي جدة التاريخية والبلد الفرعية، وذلك عبر خدمة إصدار رخص البسطات الرمضانية على بوابة الخدمات الإلكترونية للأمانة، حيث تتيح التراخيص مزاولة البيع في هذه الأنشطة وفق الاشتراطات المعتمدة .

وفعلت بلدية جدة التاريخية الخطة البديلة لإدارة البسط الرمضانية لهذا العام ، حيث ألغت عدداً من المواقع التي كانت معتمدة في الخطة السابقة شمل ذلك شارع قابل، والعلوي، والشونة، وبرحة نصيف، فيما أبقت على مواقع باب مكة، وبرحة الحسون، وباب شريف، وساحة الجفالي، وساحة القطار، وأضافت موقعين بديلين في الخاسكية، ومواقف الخاسكية، حيث جري تحديد العدد وفق سعة المواقع المقترحة في الخطة مع الإبقاء على الأنشطة المعتمدة، ويأتي هذا نظراً لما تشهده المنطقة التاريخية من مشاريع لتحسين وتطوير المسارات بالتنسيق مع وزارة الثقافة .

في حين أتاحت بلدية البلد الفرعية أربعة مواقع لنشاط البسطات تشمل حي الكندرة على شارعي عمرو بن العاص بواقع 74 بسطة، ومحمد الأنباري 20 بسطة، وفي باب شريف بشارع الإتقان أتاحت البلدية 37 بسطة، وفي العمّارية بين شارع المطار ومقبرة حواء 20 بسطة، حيث تم توزيع هذه البسطات بالقرعة لإصدار الرخص والتسليم على الطبيعة .

وتنافست الأسر المنتجة في تقديم المأكولات الشعبية في شهر رمضان في مشهد يتعايش مع روحانيات الشهر الكريم التي تجد إقبالاً من البعض من المواطنين والمقيمين في الشوارع والأحياء القديمة بجدة، كما يتواجد بجانبهم رب الأسرة أو الأبناء بهدف المساعدة. وتحدثت نوف بنت أحمد العامر عن نشاطها في إعداد المأكولات الشعبية في شهر رمضان، مشيرة إلى أنها تقوم بتجهيز موائد الإفطار والسحور تراعي تنوع الأصناف والأشكال، حيث أنها تواجه هذه الأطعمة قوة شرائية من مختلف شرائح المجتمع، ولها عوائد مالية كبيرة تعيل الكثير من الأسر، وأضافت أنها تفكر في فتح محلٍ دائم لتسويق منتجاتها على مدى أشهر العام .