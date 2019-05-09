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بدر بن سلطان يطلع على أعمال شركة مشاريع الترفيه السعودية

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time4 / رمضان / 1440 هـ       9 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على أعمال شركة مشاريع الترفيه السعودية.

جاء ذلك لدى ترؤس الأمير بدر بن سلطان، اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، بحضور رئيس مجلس إدارة مشاريع الترفيه السعودية عبدالله بن ناصر الداود، استعرض خلاله خطط الشركة المزمع تنفيذها في مكة المكرمة، وجدة، والطائف، وتشمل إنشاء مجمعات ترفيهية متكاملة بمساحات مفتوحة للتجول والتمتع بالعروض الترفيهية الحية، وخيارات متنوعة من المطاعم، والمحلات التجارية العالمية، والملاهي الترفيهية الضخمة.

ابراهيم عبد الغفار

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