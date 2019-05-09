أمير مكة يطلع على أعمال الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

المحلياتأمير مكة يطلع على أعمال الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time4 / رمضان / 1440 هـ 9 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد : ولاء بارحيم استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، اليوم (الخميس) رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد العقلا . واطلع سموه على خطط الهيئة وأعمالها في الوصاية على أموال القُصّر وإدارة أموالهم وحفظ الديات والتركات المتنازع عليها حتى ينتهى الإيجاب الشرعي فيها. مرتبط