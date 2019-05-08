4184 مسجدا تستقبل المصلين بالشرقية

الدمام ـــ البلاد

تحتضن المنطقة الشرقية أكثر من 4184 مسجداً، و85 مصلى للعيد، و27 مكتباً تعاونياً للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مختلف مدن ومحافظات ومراكز وقرى وهجر المنطقة الشرقية التي تجمع الصائمين من الأهالي والمقيمين في المنطقة خلال لشهر الكريم تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية.

وتنفذ جوامع ومصليات المنطقة الشرقية خلال شهر رمضان الكريم عدد 292 من المحاضرات والندوات الرمضانية، و 76 حلقة تلاوة وتجويد وتحفيظ القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى عقد عدد من المحاضرات التثقيفية التي تتعلق في الجانب التوعوي والصحي بمشاركة عدد من المتخصصين حيث يرتاد المواطنين والمقيمين للجوامع والمصليات للاستفادة مما تقدمه من أمور توعوية وثقافية.

ويعمل العديد من أهالي المنطقة الشرقية والمتطوعين خلال الشهر الكريم على خدمة الصائمين وتقديم الإفطار الرمضاني للصائمين سواء التمور ومياه الشرب وغيرها للجوامع والمصليات في المنطقة كصدقة جارية، إضافة إلى تقديم المساعدات العينية والمادية تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية. من جانب آخر, يقوم فرع الوزارة بأعمال الصيانة الذاتية لما يزيد عن 680 جامعاً ومسجداً في مدينة الدمام ومحافظة القطيف، ورأس تنورة ومحافظة بقيق، وذلك من خلال فريق عمل وكادر سعودي مؤهل لأعمال الصيانة من كهرباء وسباكة وصوتيات.