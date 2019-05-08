الدولية

قرقاش: المرافعة القطرية أمام “العدل الدولية” عانت من “ظاهرة التزوير”

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time3 / رمضان / 1440 هـ       8 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات الدكتور أنور بن محمد قرقاش اليوم الأربعاء ، أن المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية عانت من ظاهرة تزوير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر للوثائق والتقارير الخاصة بزيارات الوفود الأجنبية.

وذكر قرقاش عبر حسابه في “تويتر”: “عانت المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية اليوم من ظاهرة تزوير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر للوثائق والتقارير الخاصة بزيارات الوفود الأجنبية، تزوير موثق شمل البرلمان البريطاني. ترقيع الثقوب لا ينقذ من الغرق.”

وأضاف: كما احتار الدفاع القطري في تفسير حجب حكومته المتعمد للموقع المختص بقبول طلبات الزيارات للمواطنين القطريين إلى دولة الإمارات، فكيف تدعي انتهاكات لحقوق مواطنيك وأنت تحجب عنهم المواقع التي تضمن حرية سفرهم؟ .

ابراهيم عبد الغفار

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *