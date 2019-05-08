تصميم فيسبوك الجديد يثير الأمريكيين

الـبلاد – هاشم الهاشم

أعرب عدد من المواطنين الأمريكيين عن استيائهم الشديد من التصميم الجديد لموقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك” والذي كشفت عنه المؤسسة مؤخراً فى مؤتمر F8Developer ، حيث يعد الأكبر من نوعه من خلال طرح نسخة “FB5” وهو تصميم جديد يزعم أنه أبسط وأسرع، إلا أنه لم ينال استحسان المستخدمين بالولايات المتحدة الأمريكية .

ونقلت صحيفة ” ميرور” البريطانية عن مجموعة من المستخدمين قولهم :” التصميم الجديد للفيسبوك لم يصيب أحد بالاندهاش أو الغرابة قياسا بالحملة الترويجية التى قادتها المؤسسة لطرح التصميم الجديد” ، وأضاف آخرون : “ماذا حدث لفيس بوك الخاص بي؟” أنا لا أحب التصميم الجديد، يرجى تغييره مرة أخرى”، ووصف آخرون التحديث بأنه “قبيح” ، حتى أن أحدهم ذهب إلى حد وصفه بالبشع.

ويركز التصميم الجديد على خانة “”GROUPS، أو المجموعات كجزء من جهود فيسبوك للتطوير فى الجزء العلوى من التطبيق ، حيث يمكنك الآن العثور على شريط من الأدوات المصغرة، بما فى ذلك موجز الأخبار والأشخاص الذين قد تعرفهم والمجموعات ومقاطع الفيديو والإشعارات.

وفى التصميم الجديد كذلك من خلال الضغط على أداة المجموعات، سيتم نقلك إلى علامة تبويب جديدة، حيث يمكنك رؤية مجموعاتك، واستكشاف اقتراحات أخرى.

وعلى الرغم من أن التغييرات ليست جذرية للغاية، إلا أن العديد من المستخدمين توجهوا إلى موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” لتقديم شكوى بشأن إعادة التصميم.