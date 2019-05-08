“المواصفات”: علامة الجودة إلزامية على “منتجات السيراميك” في هذا التوقيت

البلاد : متابعات

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن بدء إلزام منتجات السيراميك ، بما في ذلك البورسلان بالحصول على علامة الجودة السعودية، من يوم 14 محرم 1441هـ الموافق 13 سبتمبر 2019م ،مؤكدت منع دخول منتجات السيراميك من المنافذ السعودية أو بيعها بالأسواق بعد هذا التاريخ ما لم تكن حاصلة على العلامة.

ودعت الهيئة جميع مستوردي ومصنعي هذه المنتجات الحصول على علامة الجودة السعودية من خلال التقدم عن طريق النظام الإلكتروني لمنح الشهادات بالهيئة https://jeem1.saso.gov.sa/.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق في وقت سابق على رفع مستوى إجراء تقويم المطابقة على منتجات السيراميك إلى المستوى الخامس (Type 5) المتمثِّل بالإلزام بعلامة الجودة، وفق التفاصيل التي أعلن عنها باللائحة الفنية لمواد البناء رقم (م. إ-161–17–07–03).