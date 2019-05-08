“الشورى” يطالب بتحويل مؤسسة الحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي

البلاد : ولاء بارحيم

طالب مجلس الشورى ، اليوم الأربعاء ، بدراسة تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي.

و أكد المجلس على ما ورد في البند (رابعاً) من قراره الذي نص على توفير دقيق خالٍ من (الجلوتين) للمصابين بمرض حساسية القمح.

وناقش المجلس خلال جلسته العادية الـ41 برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ ، التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1438هـ – 1439هـ .

واقترح عضو الشورى الدكتور عبدالعزيز الرحقان تحويل المكتبة إلى هيئة تابعة لوزارة الثقافة لتكون مماثلة لأنشطة المكتبات الوطنية العالمية .

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس بتفعيل أعمال مجلس أمناء المكتبة لتذليل بعض الصعوبات التي تواجه أعمالها .

ودعت عضو الشورى الدكتورة منى آل مشيط إلى إيجاد فروع لمكتبة الملك فهد الوطنية في مختلف مناطق المملكة ، مشيرة إلى أهمية زيادة عدد ساعات عمل المكتبة ليتمكن الطلاب والباحثين من الاستفادة منها .

واقترحت عضو الشورى الأستاذة نورة الشعبان أن تعمل المكتبة على تعزيز تواصلها مع المكتبات العالمية للاستفادة من التجارب الدولية في مجال أعمال المكتبات الوطنية ، وأكدت الشعبان على أهمية بناء برامج مخصصة للأطفال بالتعاون مع وزارة التعليم لتعزيز ثقافة القراءة والتأليف والاطلاع .

وأشار عضو مجلس الشورى الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى وجود نقلة نوعية في أعمال مكتبة الملك فهد الوطنية ، وطالب بتطوير موقع المكتبة على الإنترنت ، و وضع خطة زمنية لنقل كافة محتوياتها على الموقع الإلكتروني بما يعزز المحتوى العربي الكترونياً ، ويساند الجهود المبذولة للتعريف بالثقافة السعودية في الخارج .

كما ناقش المجلس مقترح تعديل الفقرة ( د) من المادة ( الحادية والثلاثين ) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 87 ) وتاريخ 1428/9/19 هـ المقدم استناداً إلى المادة ( 23 ) من نظام مجلس الشورى.