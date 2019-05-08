الجربوع لـ” البلاد “: صدارتنا الآسيوية ترضي جمهورنا

البلاد : هاني البشر

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال عبدالله الجربوع لـ “البلاد” أن صدارة الهلال الأسيوية ستجعله يرتاح للتخطيط للمستقبل.

وقال: ” أولا نبارك للجماهير حلول شهر رمضان المبارك، وثانياً فوزنا على فريق العين ما هو إلا بداية فقط، ونتطلع إلى أن نرضي الجماهير في المباريات القادمة وتحقيقنا للفوز وصدارة مجموعتنا الأسيوية تعني لنا الكثير وتريحنا في المباريات القادمة وتمكننا من التخطيط للمستقبل “.

وعن مباراة دور الستة عشر في 6 أغسطس وإمكانية مقابلة نادي الأهلي قال: ” نعم نحن مستعدون لكل الاحتمالات وجميع الفرق التي ستصل لدور الستة عشر، فرق قوية ومؤهلة ” .