45 أسرة منتجة بمهرجان ليالي الخير بالجبيل

الجبيل – حمود الزهراني

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان ليالي الخير الرمضانية لعام 1440 هـ بمدينة الجبيل الصناعية والذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية ويستمر لمدة 19 يوماً وذلك في المركز الثقافي للمؤتمرات بحي الفناتير. يذكر أن المهرجان يتضمن حزمة من الفعاليات غير المسبوقة واستعراض للأكلات الشعبية الرمضانية التي تشتهر في شهر رمضان المبارك. بمشاركة 45 أسرة متنوعة النشاط. كما يتضمن أجنحة رئيسية تحتوي على (6) أركان تفاعلية تحتوي على ركن أبو كاتشينو، وخطوات الابداع، وذوي الهمم، والالعاب الالكترونية والعاب الذكاء ،بالإضافة إلى ركن سينما الافلام الهادفة .

ويفتح المهرجان أبوابه للزوار خلال فترتين ( الفترة الاولى من الساعة 00 : 4 الى 00 : 6 مساءً ) ، والفترة الثانية من ٠٩:٠٠ مساءً الى 1 صباحاً ) وتخصص الفترة الاولى لسوق ليالي الخير الرمضانية والفترة الثانية لاستئناف جميع الفعاليات بالمهرجان . الجدير بالذكر أن هذا المهرجان يأتي بتنظيم من الهيئة الملكية بالجبيل انطلاقا من اهتمامها بالمنظومة السياحية وتفعيل البرامج والأنشطة المتنوعة خصوصا في هذا الشهر الكريم.