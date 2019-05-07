الدولية

فرنسا: أوروبا ستفرض عقوبات ضد إيران إذا أخلت بالاتفاق النووي

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time2 / رمضان / 1440 هـ       7 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

باريس : وكالات

أعلنت باريس اليوم الثلاثاء، أن أوروبا ستضطر لإعادة فرض عقوبات على إيران حال انتهكت الاتفاق النووي الإيراني.

وقال مصدر بالرئاسة الفرنسية “لا نريد أن تعلن طهران إجراءات تخرق الاتفاق النووي لأننا كأوروبيين في هذه الحالة سنضطر لإعادة فرض العقوبات وفقا لشروط الاتفاق… لا نريد أن نقوم بذلك ونأمل ألا تتخذ طهران هذا القرار”.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على طهران خلال مرحلتين (أغسطس ونوفمبر 2018)، شملت عدة قطاعات منها قطاع النفط، عقب انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى؛ هي «الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين» بجانب ألمانيا، وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ«مجموعة بي 5 + 1».

ابراهيم عبد الغفار

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