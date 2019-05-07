الكلية التقنية بأبها تعلن عن مواعيد وآليات التدريب الصيفي

البلاد : ولاء بارحيم

أعلنت الكلية التقنية بأبها اليوم (الثلاثاء) ، عن مواعيد وآليات التسجيل في الفصل التدريبي الصيفي لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس “الصباحي والمسائي”

وأوضح عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان، أن الفصل الصيفي سيقام في مقر الكلية الرئيس بحي “جوحان” وفرعها في حي “الموظفين” في جميع التخصصات التقنية البالغ عددها 13 تخصصاً.

وأشار إلى أن البرنامج الزمني لتنفيذ التدريب الصيفي يبدأ بموعد التسجيل على نظام “رايات” بتاريخ 7 / 9/ 1440 هـ وينتهي التسجيل في 16/ 9/ 1440 هـ، وتابع ستكون البداية للتدريب في الفصل الصيفي بتاريخ 6/10/ 1440 هـ ويستمر لمدة 8 أسابيع، وبما لا يتجاوز 10 ساعات معتمدة بالخطة التدريبية.

وأكد آل عثمان أن الكلية تحرص على استثمار فترة الصيف والإسهام في تخريج المتوقع تخرجهم من المتدربين وإتاحة مقاعد بالكليات والفروع من أجل رفع الطاقة الاستيعابية ورفع نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة، للفصل الأول من العام التدريبي القادم