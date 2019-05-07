المحليات

الطيران المدني توضح حقوق المسافرين حال تأخر الرحلات

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time2 / رمضان / 1440 هـ       7 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن حقوق المسافر في حال تأخر موعد إقلاع رحلته عن الوقت المحدد للمغادرة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بمرطبات أو مشروبات بعد مضي ساعة واحدة من موعد الإقلاع الأصلي، ووجبة ملائمة بعد مضي 3 ساعات من موعد الإقلاع الأصلي، وسكن في فندق ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات أو أكثر من موعد الإقلاع الأصلي.

ودعت الهيئة إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط التالي (هنا).

وشدد الطيران المدني على أنه في حالة عدم تجاوب الناقل الجوي، فيمكن التواصل مع الهيئة من خلال تطبيق المطارات السعودية للأجهزة الذكية أو الرقم (8001168888).

ابراهيم عبد الغفار

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *