 أمانة المدينة : إيقاف توزيع لحوم الإبل الهزيلة

المدينة المنورة ـ خالد سعيد باحكم

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة وقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة عمالة وافدة تقوم بجلب الإبل الهزيلة والتي يظهر عليها علامات المرض، ثم تقوم بذبحها في الأماكن العامة دون توفر الأشتراطات الصحية وفي بيئة تفتقر لأدنى الأشتراطات الصحية. وباشرت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وبمساندة قوة الضبط الميداني الموقع وتم ضبط العمالة المخالفة، وجرى ضبط 3 من الأبل تم ذبحها وتقطيعها وفي طور التوزيع,

كما جرى ضبط جمل هزيل في طور الذبح ويظهر عليه علامات المرض وانتشار الحشرات بجسمه, وتم اتلاف اللحوم الجاهزة للتوزيع والتي تبلغ 1800 كيلوجرام، والتحفظ على الجمل الحي تمهيداً لعرضه على الأطباء البيطرين صباح اليوم. ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر الاتصال بمركز طوارئ الأمانة على الرقم (940)، أو عبر تطبيق (أمانتي 940) المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم (0548990940)؛ للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.