جامعة الأميرة نورة تطلق برنامجًا صيفيًا لطالبات الكليات الصحية

البلاد : متابعات

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون الصحية البرنامج الصيفي للتعليم الصحي المهني المشترك تحت شعار ” سلامة المرضى ” ويستمر لمدة عشر أيام في مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية بالجامعة.

وأوضحت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن سيف أن البرنامج يقام للسنة الثانية على التوالي ، وجاء بهدف خلق رؤية مشتركة وتطوير منهجية العمل بين الممارسين من مختلف التخصصات الصحية، حيث تجتمع المتدربات من مختلف التخصصات الصحية على هدف واحد وهو سلامة المريض، مؤكدة أن هذا النوع من البرامج يعد من أفضل وسائل التعليم الطبي الحديث.

من جهتها بينت المشرفة على البرنامج الصيفي الدكتورة مادونا يحيى من كلية الصيدلية أن البرنامج جاء لطالبات الكليات الصحية ، ويتضمن فريقاً واحداً من مختلف التخصصات بحيث يتم تشكيل مجموعات تحتوي على طالبتين من كل تخصص من كليات الطب, والصيدلية, والتمريض, والصحة، وعلوم التأهيل، وطب الأسنان، بهدف تدريب الطالبات على أسس وقواعد التعليم المهني المشترك التي تشمل القيم والأخلاقيات, والأدوار والمسؤوليات, والعمل بروح الفريق, والتواصل، وتوظيفها لتحسين سلامة المرضى.

ويأتي البرنامج تحقيقاً لرؤية الكليات الصحية للوصول لريادة تعليمية متميزة تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي بشراكة مجتمعية وعالمية مع الالتزام بالجودة والاحترافية المهنية بالتدريب لجميع الممارسين الصحيين.