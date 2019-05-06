الرياضة

الهلال يتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time2 / رمضان / 1440 هـ       6 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

ضمن نادي الهلال  التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، قبل مباراته مع العين الإماراتي الذي ودع المسابقة من الدور الأول.

جاء تأهل الهلال بعد تعادل استقلال طهران الإيراني 1/1 مع الدحيل القطري.

ويملك الهلال 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من 4 مباريات، مقابل 8 نقاط للدحيل القطري في المركز الثاني وقد لعب 5 مباريات.

في المقابل، يملك استقلال طهران 5 نقاط في المركز الثالث، والعين نقطتين فقط في قاع الترتيب.

وحقق الهلال الفوز على العين (1/0) واستقلال طهران (1/0) والدحيل القطري (3/1)، في حين خسر 1/2 أمام استقلال طهران.

ابراهيم عبد الغفار

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