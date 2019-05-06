الجيش اليمني يستعيد ثلاث مناطق جديدة في محافظة حجة

عدن : متابعات

فرضت وحدات من الجيش اليمني سيطرتها على مواقع جديدة في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني وفقًا لموقع (سبتمبر نت) التابع للقوات المسلحة اليمنية “إن قوات من الجيش استعادت قرى صبيا والعكاشية ومحطة الظهر وقرية القائم في مديرية عبس غربي محافظة حجة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران”، مضيفًا أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، التابعة لإيران وتدمير عربات عسكرية.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش اليمنية تواصل التوغل في مديرية عبس، وسط انهيار كبير ومتسارع في صفوف الانقلابيين.