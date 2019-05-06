استثمار طموح في الصناعات الذكية

جدة – البلاد

تتجه مجموعة سوفت بنك لاقتناص المزيد من الحصص في شركات التقنية المتقدمة متسارعة النمو مثل الذكاء الصناعي والروبوتات، وتعزيز قوتها المالية والاستثمارية في العالم ، على ضوء نجاح “رؤية سوفت بنك” في استثمار 70 مليار دولار في شركات التكنولوجيا خلال عامين.

وضمن هذه الخطوات ما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن المجموعة تدرس طرحا عاما أوليا لـ (صندوق رؤية) البالغ حجمه 100 مليار دولار، وتركز المجموعة استثماراتها على القطاعات الاستراتيجية في المملكة وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة على ضوء رؤية أهداف رؤية 2030.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ، قد وقّع في مارس من العام الماضي مذكرة تفاهم مع السيد ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية.

وسبق أن أعلن سوفت بنك” عن نيته استثمار 25 مليار دولار داخل المملكة، منها 15 مليار دولار في مشروع نيوم، و 10 مليارات في مشاريع الطاقة المتجددة والشمسية ، ويتضمن التعاون انشاء محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاواط و 4.2 جيجاوات ، وتصنيع وتطوير الالواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 جيجاوات و 200 جيجاوات بحلول 2030 ، وتصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في المملكة، وتأسيس شركات متخصصة للأبحاث وتطوير الواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية تسمح بتسويقها محليا وعالميا ، وصناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها.

وهذه المشاريع ستسهم في خلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة، بما يقدر 100 ألف وظيفة ، وزيادة الناتج المحلي بما يقدر ب 12 مليار دولار ، بالإضافة إلى توفير ما يقدر بنحو 40 مليار دولار سنوياً.

لقد ساهمت الاستثمارات السعودية في صندوق رؤية سوفت بنك الياباني برفع الأرباح ما يعكس أهمية استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ومدى تأثيرها، وذلك وفقاً لتنفيذ الخطط الموضوعة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط ، حيث وساهم صندوق الاستثمارات في المملكة بـ45 مليار ريال من رأسمال “صندوق رؤية سوفت بنك” الذي يستهدف استثمار 50 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.

وطبقا لوكالة بلومبرغ تجري المجموعة محادثات مع المستثمرين لضخ 15 مليار دولار إضافية في صندوق رؤية سوفت بنك، لتقارب قيمته 115 مليار دولار ، كما تتطلع مجموعة “سوفت بنك” بحسب المصادر إلى تأسيس صندوق رؤية ثان.

وتستهدف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم تنفيذ خطة طموحة لاستثمار خريجي برنامج الابتعاث الخارجي المتخصصين ، بالشراكة مع 60 شركة محلية وأجنبية متخصصة ، حيث بلغ عدد الخريجين في برنامج الابتعاث الخارجي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 1500 خريج ، منهم نسبة كبيرة يحملون شهادات عليا.

رؤية سوفت بنك

صندوق استثماري سعودي-ياباني

دشنه ولي العهد مع مجموعة سوفت بنك

استثمار15 مليار دولار في نيوم

أكبر مشروع عالمي للطاقة الشمسية بالمملكة

100 ألف وظيفة للكوادر السعودية

3 مليارات دولار أرباح خلال 5 أشهر