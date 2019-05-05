74 % نسبة رضا المسافرين في 4 مطارات بالمملكة

البلاد : متابعات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إحصائية شهر أبريل الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وبحسب إحصائية الهيئة لشهر أبريل وشارك فيها أكثر من 500 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 74%، وهي ذات النسبة لشهر مارس الماضي.

وسجل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ارتفاعاً في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بــ 79% مقارنة بشهر مارس الماضي والتي كانت 78%

في حين سجل كلاً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال شهر أبريل 75% و 58% نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة وهي ذات النسبة لشهر مارس الماضي

بينما انخفضت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى 77% مقارنة بالشهر الماضي والتي كانت 78%.