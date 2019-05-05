سفيرة المملكة بأميركا تطمئن على صحة الطالب المصاب

الرياض – سامية الغريبي

أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان صحة وسلامة الطالب رامي آل رمضان الذي أصيب في حادث إطلاق نار بجامعة نورث كارولينا.

وقالت السفيرة في تغريدة تعليقاً على بيان نشرته السفارة السعودية في واشنطن: اجريت اتصالا هاتفيا بالطالب رامي آل رمضان للاطمئنان عليه بعد إصابته في حادثة إطلاق نار، وهو بصحة جيدة ولله الحمد. نسأل الله أن يحفظ الجميع من أي مكروه.

وكانت سفارة المملكة بواشنطن قد اكدت مباشرتها حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا، وإصابة المواطن رامي بن رياض آل رمضان، فور علمها بوقوع الحادث.

هذا وسمح الأطباء المشرفون على حالة رمضانة، بخروجه من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

وتقرر أن تجرى له عملية جراحية لإخراج الرصاصة من بطنه في مستشفى متخصص في وقت لم يحدد بعد، في حين وصل والده إلى ولاية نورث كارولينا لمرافقته.