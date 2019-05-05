الأخيره

زراعة كلية باستخدام درون

كتبه صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1440 هـ       5 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن ــ وكالات

تمكن فريق طبي في المركز الطبي التابع لجامعة ماريلاند في الولايات المتحدة من زراعة كلية بواسطة طائرة “درون” يتم التحكم بها عن بعد.

ووفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية طور فريق من العلماء مكون من فيزيائيين وباحثين ومهندسين بالإضافة إلى خبراء في الطيران من جامعة ماريلاند ومؤسسة Living Legacy طائرة الدرون والتي تساعد في عملية نقل الكلية ووصول العضو إلى المستشفى في غضون 5 دقائق فقط.

وقالت المريضة التي خضعت لعملية زرع الكلية إنها ظلت طيلة 8 سنوات تقوم بغسل الكلى قبل القيام بالعملية التي وصفتها بالمدهشة.

وأوضحت الشركة التي ابتكرت الطائرة أن هذا الابتكار يعد ثورة في عالم الطب كون السرعة في عملية زراعة الأعضاء البشرية تؤثر على مدى نجاحها فضلا عن أن نجاح العملية يفتح الباب أمام إمكانية استخدام الدرون لضمان نقل سريع للأعضاء البشرية بهدف استخدامها في عمليات مختلفة.

صحيفة البلاد

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