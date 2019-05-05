زراعة كلية باستخدام درون

واشنطن ــ وكالات

تمكن فريق طبي في المركز الطبي التابع لجامعة ماريلاند في الولايات المتحدة من زراعة كلية بواسطة طائرة “درون” يتم التحكم بها عن بعد.

ووفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية طور فريق من العلماء مكون من فيزيائيين وباحثين ومهندسين بالإضافة إلى خبراء في الطيران من جامعة ماريلاند ومؤسسة Living Legacy طائرة الدرون والتي تساعد في عملية نقل الكلية ووصول العضو إلى المستشفى في غضون 5 دقائق فقط.

وقالت المريضة التي خضعت لعملية زرع الكلية إنها ظلت طيلة 8 سنوات تقوم بغسل الكلى قبل القيام بالعملية التي وصفتها بالمدهشة.

وأوضحت الشركة التي ابتكرت الطائرة أن هذا الابتكار يعد ثورة في عالم الطب كون السرعة في عملية زراعة الأعضاء البشرية تؤثر على مدى نجاحها فضلا عن أن نجاح العملية يفتح الباب أمام إمكانية استخدام الدرون لضمان نقل سريع للأعضاء البشرية بهدف استخدامها في عمليات مختلفة.