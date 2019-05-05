برنامج مجانِي لتأهيل 1000 شاب وشابة في الموارد البشرية بغرفة الرياض

الرياض : البلاد

تطلق غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل يوم الأحد 12مايو 2019، البرنامج التدريبي “إعداد وتأهيل اخصائي موارد بشرية”، والذي يوفر ألف مقعد مجاني لطالبي وطالبات العمل.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن المبادرة التدريبية والتأهيلية التي تتبناها الغرفة منذ العام الماضي بهدف إتاحة تأهيل طالبي العمل للفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص،.

وأضاف الشثري أن البرنامج الذي ينفذه مركز التدريب بالغرفة ويستمر (10) يوما يتضمن عدة محاور منها التعريف بإجراءات ونماذج إدارة الموارد البشرية، وطرق تخطيط واستقطاب الموارد، السلوك الوظيفي وتهيئة بيئة العمل ودعم الاستقرار الوظيفي، التعريف بمبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، وكذلك الخدمات الالكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تسليط الضوء على برنامج تحفيز لتوطين الوظائف (نطاقات)، وايضا برنامج حماية الاجور ورفع الملفات، ونظام العمل والخلافات العمالية، تفتيش العمل والمخالفات والجزاءات والتعريف بالخدمات الالكترونية واللوائح والانظمة الخاصة بالمؤسسة العامة للتـأمينات الاجتماعية، وكذلك حقوق صاحب العمل والعامل.

.واكد الشثري أن غرفة الرياض انطلاقاً من استشعارها لمسؤوليتها الوطنية ستواصل تبني المبادرات التدريبية والتأهيلية التي تستهدف توفير الكفاءات والكوادر الوطنية المؤهلة في المجالات المختلفة التي يحتاج إليها سوق العمل ، بما يدعم مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

ودعا الشثري الراغبين بالاشتراك بالبرنامج بالتسجيل عبر الرابط : http://bit.ly/2V2CYsX​​